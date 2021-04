Foot - OM

OM - Lorient : Le retour en grâce de Payet ?

Publié le 17 avril 2021 à 7h50 par La rédaction

Ce samedi (17h), l’OM accueille Lorient à l’Orange Vélodrome. L’occasion pour les Phocéens de mettre la pression sur Lens en cas de victoire. Dos au mur, les Lorientais vont tenter de faire un résultat pour assurer leur maintien. Mais attention à Dimitri Payet qui revient en forme.

Après un nul spectaculaire samedi dernier à Montpellier (3-3), les Marseillais doivent repartir de l’avant dans la course à l’Europe. Sixième du championnat à trois petits points de Lens, l’OM peut toujours espérer finir cinquième et se qualifier pour une compétition européenne. Surtout que les Sangs et Or ont un calendrier plus difficile. Avec un déplacement au Parc des Princes et un derby à Bollaert contre le leader lillois, les hommes de Franck Haise ont du lourd au programme. Sampaoli et les siens ont donc tout intérêt à s’imposer samedi pour mettre la pression sur le cinquième du championnat. Hormis un gros faux-pas à Nice avant la trêve (0-3), le technicien argentin obtient des résultats intéressants depuis son arrivée. Surtout à domicile. Le Vélodrome est devenu une petite forteresse depuis début mars. En trois matchs, autant de victoires et seulement un but encaissé contre six marqués. Face à la deuxième pire défense de Ligue 1 après Nîmes, l’attaque phocéenne aura l’occasion de briller. Attention tout de même à Lorient qui joue sa peau. 17e au classement, les Bretons viennent en Provence pour faire un résultat et se donner de l’air dans la course au maintien. Orphelins d’une victoire à l’extérieur depuis le 17 octobre et un succès (1-3) à Reims, les Merlus de Christophe Pélissier vont devoir réaliser un exploit. En 2015, ils l’avaient fait en l’emportant 3-5 face au Marseille de Bielsa.

Du mieux depuis l’arrivée de Sampaoli

L’une des clés de cette rencontre sera la performance de Dimitri Payet. Malgré une saison 2019-2020 exceptionnelle sous Villas-Boas, le retour aux affaires cette année a été tout autre. Largué physiquement, il a même fait une pige sur le banc de touche. Et l’arrivée de Jorge Sampaoli lui a fait du bien. Replacé dans l’axe, le Réunionnais touche beaucoup de ballons et a délivré 4 offrandes sur ses 4 derniers matchs. A 34 ans, il est toujours capable de rendre service à son équipe et il le prouve. Et la confiance que lui accorde Sampaoli est une des raisons principales de son retour à un bon niveau. Même s’il est encore loin des performances étincelantes de la saison dernière, le numéro 10 de l’OM pourrait être décisif dans la course à l’Europe et son entraîneur le sait. « Si on arrive à tirer le meilleur de Payet, l'équipe progressera en attaque car il a beaucoup de capacité de par sa vision du jeu. Son irrégularité actuelle fait qu'on ne voit pas le meilleur Payet sur le terrain mais il va essayer de revenir à son meilleur niveau décisif », a analysé l’ancien sélectionneur de l’Argentine au début du mois d’avril. A six journées du terme du championnat, Dimitri Payet a toutes les cartes en main pour envoyer son équipe jouer l’Europe la saison prochaine.





