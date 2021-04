Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a pris une décision fracassante pour Mbappé !

Publié le 18 avril 2021 à 10h45 par B.C.

Réélu à la tête du Real Madrid, Florentino Pérez veut frapper fort en mettant la main sur Kylian Mbappé et Erling Haaland. Cependant, le président merengue n’aurait pas les moyens de récupérer simultanément les deux attaquants.

Alors que le PSG cherche à le prolonger depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé se rapproche du Real Madrid. Le10Sport.com vous a révélé que les discussions entre les deux parties étaient bloquées, en raison de la volonté du Bondynois de ne pas s’engager sur une trop longue durée afin de garder la mainmise sur son avenir. En Espagne, on va même plus loin puisque le médi a El Confidencial annonce que Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà décidé de ne pas prolonger afin de rejoindre le Real Madrid, club avec lequel il serait déjà en contact. Le Real Madrid souhaite en effet se renforcer et vise en priorité le champion du monde et Erling Haaland, l’autre jeune phénomène du football européen. Cependant, c’est bien sur Kylian Mbappé que Florentino Pérez devrait se focaliser.

Priorité Mbappé pour cet été, Haaland de côté