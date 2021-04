Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un atout personnel à Pérez dans le dossier Haaland ?

Publié le 18 avril 2021 à 7h30 par La rédaction

Erling Braut Haaland sera sans contestation possible l’une des attractions du prochain mercato. Au Real Madrid, l’amitié entre Florentino Perez, le président du club espagnol et Hans-Joachim Watzke, celui de Dortmund, pourrait faire avancer les choses.

Erling Braut Haaland est l’objet de toutes les convoitises. Avec Kylian Mbappé, il sera le joueur à suivre lors de la prochaine intersaison. Le Norvégien devrait quitter le Borussia Dortmund pour faire avancer sa carrière, ce serait du moins l'objectif de son agent Mino Raiola. Si les deux clubs de Manchester lui font les yeux doux, le Real Madrid aurait déjà un plan.

Une relation privilégiée avec le directeur général du BvB ?