Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme annonce de Laporta sur l'avenir de Messi !

Publié le 18 avril 2021 à 8h15 par A.M.

Après la victoire du FC Barcelone en finale de Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao, Joan Laporta s'est prononcé sur l'avenir de Lionel Messi dont le contrat s'achève en juin prochain. Et son message est très clair.

Nommé président du FC Barcelone le 7 mars dernier, après avoir occupé cette fonction entre 2003 et 2010, Joan Laporta a déjà décroché le premier titre de son nouveau mandat. En effet, le Barça s'est imposé en finale de la Coupe du Roi samedi soir contre l'Athletic Bilbao (4-0). Un second trophée est également dans le viseur des Catalans puisque la course au titre fait rage en Liga avec l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Mais pour Joan Laporta, le principal enjeu de son début de mandat n'est autre que l'avenir de Lionel Messi dont le contrat prend fin en juin prochain. Convoité par le PSG et Manchester City, le sextuple Ballon d'Or n'a toujours pas prolongé son bail avec le club blaugrana . Mais à quelques semaines de la date butoir, le président du Barça affiche sa confiance.

«Je suis convaincu qu'il veut rester»