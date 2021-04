Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Déjà un gros coup de froid pour le retour de Serge Aurier ?

Publié le 18 avril 2021 à 7h15 par H.G.

Alors que Serge Aurier est annoncé dans le viseur du PSG ces derniers temps, ces informations seraient finalement infondées.

Tout indique que le PSG se montrera une nouvelle fois actif sur le marché des latéraux au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, tandis qu’il est annoncé que Leonardo pourrait ne pas lever l’option d’achat d’Alessandro Florenzi auprès de l’AS Roma, le club parisien souhaiterait recruter un nouvel homme pour le flanc droit de sa défense, et ce d’autant plus que les performances de Thilo Kehrer et de Colin Dagba ne convainquent pas vraiment. Dans cette perspective, le PSG est donc annoncé sur les traces d’Emerson, qui appartient à la fois au FC Barcelone et au Real Betis jusqu’en fin de saison où il est en prêt.

Aucun contact entre le PSG et Serge Aurier !

Mais ce n’est pas tout, puisque le PSG a aussi été cité sur les traces de son ancien joueur Serge Aurier, passé les rangs du club de la capitale entre 2014 et 2017 avant de rejoindre Tottenham. Cependant, il serait finalement bien trop précipité d’imaginer l’international ivoirien effectuer son grand retour à Paris cet été. C’est du moins ce qu’affirme sur son compte Twitter le journaliste Abdellah Boulma, ce dernier expliquant qu’il n’y aurait aucun contact à l’heure actuelle dans l’optique de permettre à Serge Aurier de faire son grand come-back au PSG cet été. Reste maintenant à savoir si cette tendance s’inversera au cours des semaines à venir…