Mercato - PSG : Mbappé aurait fait une annonce tonitruante à Zidane !

Publié le 18 avril 2021 à 9h45 par B.C. mis à jour le 18 avril 2021 à 9h49

Alors que le PSG peine à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat comme vous l’a révélé le 10 Sport, le champion du monde tricolore aurait d’ores et déjà indiqué au Real Madrid qu’il souhaitait rejoindre l'Espagne cet été.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé vit peut-être ses derniers moments dans la capitale. L’international français tarde en effet à trouver un accord avec sa direction pour prolonger son contrat, et la position des deux camps reste très éloignée. Comme vous l’a annoncé le10sport.com, Kylian Mbappé souhaite rester maître de son destin et refuse de s’engager sur une trop longue durée, alors que le PSG cherche au contraire à sécuriser son avenir. Une situation très complexe qui pourrait amener le champion du monde tricolore à plier bagage dès cet été, d’autant que le Real Madrid reste à l’affût, et à en croire la presse espagnole, son départ se préciserait.

Mbappé aurait décidé de ne pas prolonger