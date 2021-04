Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane, Ligue des Champions… Un gros rebondissement pour Mbappé ?

Publié le 18 avril 2021 à 4h45 par T.M.

Au Real Madrid, on attend bien évidemment l’arrivée de Kylian Mbappé pour cet été. Toutefois, cela pourrait être loin d’être gagné.

Pas un jour ne passe sans que l’avenir de Kylian Mbappé ne fasse parler. Il faut dire que le flou est total concernant l’attaquant du PSG et son choix pour la suite de sa carrière. En effet, s’il a possibilité de continuer dans la capitale, où Leonardo fait tout pour le prolonger, il pourrait également s’en aller cet été. Et en cas de départ de Mbappé, c’est au Real Madrid qu’il pourrait poser ses valises. Intéressés depuis plusieurs années, les Merengue pourraient enfin toucher au but avec le joueur de Mauricio Pochettino… ou pas.

« Il veut le Real Madrid, mais… »