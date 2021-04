Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La bataille s’annonce féroce pour ce crack de Serie A !

Publié le 17 avril 2021 à 22h30 par A.C.

Le Real Madrid regarderait notamment en Italie, pour se renforcer au cours du prochain mercato estival.

Très performant cette saison, Dušan Vlahović attise de plus en plus de convoitises. L’attaquant serbe aurait en effet tapé dans l’œil du Real Madrid, mais également de Liverpool, de l’AS Roma, du Milan AC et de la Juventus. Son contrat avec la Fiorentina se termine en juin 2023, mais les dirigeants semblent déjà craindre un départ. A Florence on n’a en effet pas oublié l’épisode Federico Chiesa, dont la prolongation a été reportée... jusqu’à son départ vers la Juventus lors du dernier mercato estival.

La Fiorentina met tout en œuvre pour garder Vlahović