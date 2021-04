Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a tranché pour Zinedine Zidane !

Publié le 17 avril 2021 à 17h00 par Th.B.

Régulièrement placé sur la sellette et annoncé sur le départ dans la presse ibérique, Zinedine Zidane a laissé planer le doute au sujet de son avenir. Cependant, le président du Real Madrid en la personne de Florentino Pérez aurait une petite idée en marge de la saison prochaine.

Malgré un début de saison poussif au cours duquel Zinedine Zidane s’est vu placer sur la sellette, et particulièrement avant le Clasico du mois d’octobre et des dernières journées de phase de poules de Ligue des champion au cours desquelles le Real Madrid a décroché sa qualification pour les phases éliminatoires de justesse, l’entraîneur merengue est parvenu à inverser la tendance. Non seulement le Real Madrid a recollé à l’Atletico de Madrid qui s’était pourtant envolé en championnat, mais la Casa Blanca a également atteint le dernier carré de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2018. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2022, Zinedine Zidane a refusé de s’engager sur le long terme en conférence de presse ce vendredi. « Si la probabilité que je reste et que je parte est la même ? On n'en sait rien. Je ne pense pas à l'avenir, ni maintenant, ni quand on disait qu'il fallait évincer Zidane. Ça ne va rien changer, ici on voit au jour le jour. Demain, nous allons jouer un match et c'est ce qui nous intéresse, rien d’autre ».

Le Real Madrid voudrait conserver Zidane

Un message fort qui laisse entendre que le Real Madrid pourrait perdre à la fin de la saison Zinedine Zidane alors que Frédéric Hermel assurait ces dernières semaines qu’un départ semble se profiler pour le technicien français. Cependant, Florentino Pérez verrait la situation d’un autre oeil. Le président du Real Madrid souhaiterait que Zidane rempile pour une saison supplémentaire et aille de ce fait au bout de son contrat. De quoi mettre un terme aux rumeurs circulant dans la presse au sujet des plans de succession de Pérez pour Zidane ? Le temps nous le dira.