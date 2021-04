Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se confirme sérieusement pour l'avenir de Benzema !

Publié le 17 avril 2021 à 13h00 par D.M.

Présent au Real Madrid depuis 2009, Karim Benzema aurait entamé des discussions avec sa direction et devrait prolonger son contrat avec le club espagnol jusqu'en 2023.

« J'ai un contrat jusqu'en 2022 mais ma porte est ouverte. Si le président veut me prolonger, je suis là. Je suis ici et j'espère y rester » avait confié Karim Benzema devant les médias en mars dernier. Et vraisemblablement, l’attaquant français a été écouté. Comme indiqué par Marca ce vendredi, le Real Madrid a entamé des discussions avec Benzema pour prolonger son contrat, qui expire pour l’instant en 2022. Il serait question d’une prolongation d’un an, comme cela est prévu pour les joueurs trentenaires au Real Madrid.

Benzema parti pour prolonger son contrat