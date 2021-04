Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane met les choses au clair sur son avenir !

Publié le 17 avril 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Zinedine Zidane aurait pu perdre son poste d'entraineur du Real Madrid à plusieurs reprises, mais il a finalement sauver sa tête à chaque fois. Confirmé dans son rôle, le coach français serait toujours dans l'incertitude quant à son avenir. Alors que son futur au Real Madrid resterait incertain, Zinedine Zidane s'est une nouvelle fois prononcé sur sa situation ce samedi en conférence de presse.

Depuis le début de la saison, Zinedine Zidane aurait pu perdre son poste à trois reprises. Alors que le Real Madrid a vécu plusieurs périodes de trouble, le coach français serait passé tout près du licenciement, mais à chaque fois, il est parvenu à sortir la tête de l'eau et à relancer son équipe. S'il continue dans cette voie, Zinedine Zidane (48 ans) ne devrait pas être en danger en fin de saison, mais il pourrait, de lui-même, décider de claquer la porte du Real Madrid. Selon les informations d' El Confidencial , divulguées il y a quelques jours, la relation entre Zinedine Zidane et Florentino Pérez (74 ans) serait loin d'être au beau fixe. En effet, le coach et le président du Real Madrid auraient une grande divergence d'opinions, et notamment en ce qui concerne le recrutement du club merengue. Des différends qui existaient déjà à l'été 2019, comme le10sport.com vous l'avait révélé en exclusivité. Et à en croire le média espagnol, les tensions entre Florentino Pérez et Zinedine Zidane pourraient pousser le Français à quitter le Real Madrid dès la fin de cette saison.

«Je ne pense pas à l'avenir, ni maintenant, ni quand on disait qu'il fallait évincer Zidane»