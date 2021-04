Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle bombe de la presse espagnole sur Kylian Mbappé !

Publié le 18 avril 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il tarde encore et toujours à donner une réponse claire au PSG pour sa prolongation de contrat, Kylian Mbappé aurait en réalité envie de rejoindre le Real Madrid dès cet été.

Ces dernières semaines, au moment d’évoquer son avenir avec le PSG et une éventuelle prolongation de contrat, Kylian Mbappé n’a cessé de se montrer très énigmatique : « Annoncer mon avenir maintenant ? Non. Je ne veux pas que tout le monde commence à parler de moi et mon avenir au lieu de notre victoire. L’équipe est plus importante que moi », avait par exemple confié l’attaquant français après la victoire du PSG sur la pelouse du Bayern Munich, en quart de finale aller de la Ligue des Champions (3-2). D’ailleurs, selon la presse espagnole, Mbappé aurait déjà tranché pour son avenir au PSG.

Mbappé voulait rejoindre le Real Madrid

En effet, Ok Diario a révélé samedi que Kylian Mbappé aurait refusé les dernières offres formulées par la direction du PSG dans un but très clair : rejoindre le Real Madrid l’été prochain. L’attaquant français aurait déjà fait part de ses intentions en interne, et selon le média espagnol, son avenir au PSG serait donc déjà condamné. Reste à savoir si cette petite bombe se confirmera dans les semaines à venir…