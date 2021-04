Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le danger est toujours présent pour Kean !

Publié le 18 avril 2021 à 1h15 par A.C.

Actuellement prêté par Everton, Moise Kean pourrait quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison.

C'est l’un des gros dossiers du moment, au Paris Saint-Germain. Arrivé en prêt l’été dernier, Moise Kean pourrait repartir aussi vite à la fin de la saison. Son prêt ne comporte en effet aucune option d’achat et du côté d’Everton, on semble bien vouloir le garder. « Il est en prêt et il doit revenir » a récemment expliqué Carlo Ancelotti, coach des Toffees. « Si le PSG le veut, il doit ouvrir des discussions. Nous sommes ouverts pour ça mais si rien ne se passe, alors il sera un joueur d'Everton la saison prochaine, et un joueur important ». La presse anglaise parle d’un possible départ à 50M€ pour Kean, soit 20M€ de plus que son prix d’achat en 2020.

Kean, priorité de la Juve en attaque