Mercato - Barcelone : Une offensive est imminente pour Lionel Messi !

Foot - Mercato - Barcelone

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi n’a toujours pas été approché par Joan Laporta pour sa prolongation, mais ça ne saurait tarder.

Le FC Barcelone respire. Ce samedi, la bande à Lionel Messi a décroché son premier trophée en deux ans grâce à sa victoire en finale de Coupe du Roi face à Bilbao (4-0). Une rencontre durant laquelle s’est illustré l’Argentin avec un doublé. Mais chez les Blaugrana , personne n’a oublié la situation contractuelle de Lionel Messi, libre à l’issue de la saison. Dès le coup de sifflet final, les déclarations se sont multipliées pour inciter le sextuple Ballon d’Or à prolonger, malgré l’intérêt du PSG et Manchester City à son égard. « Lionel Messi est le meilleur joueur du monde, c'est un joueur qui est fortement lié au club, qui aime le Barça. Je suis convaincu qu'il veut rester, et il sait déjà que l'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir, dans le cadre des possibilités du Barça, pour qu'il continue avec nous. C'est notre vœu le plus cher », a notamment lâché Joan Laporta, qui s’apprêterait désormais à passer à la vitesse supérieure.

Après l’opération séduction, Joan Laporta prépare du concret d’après les informations de Nicolo Schira. À en croire le journaliste italien sur Twitter , le président du FC Barcelone devrait formuler une offre officielle à Jorge Messi, père et agent de l’attaquant, dans les prochains jours afin boucler sa prolongation. Au sein du club, l’optimisme règnerait sur l’issue de ce dossier, même si Lionel Messi n’a pour le moment donné aucun indice sur son avenir…

Joan #Laporta’s priority is Leo #Messi’s renew. #Barça are confident to reach an agreement for the extension of his contract. #Barcelona will make an official bid to Messi’s agent (his father Jorge) in the next few days. #transfers #FCB