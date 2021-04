Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola relance un dossier à 40M€ de Leonardo !

Publié le 18 avril 2021 à 13h45 par B.C.

Alors que le PSG s’intéresserait à Rodrigo De Paul, Mino Raiola devrait très prochainement s’occuper des services du milieu argentin.

On le sait, Leonardo a l’habitude de regarder principalement en Serie A à l’approche du mercato, et le directeur sportif du PSG n’aurait pas changé ses habitudes à en croire la presse italienne. Selon les informations divulguées par Sportitalia et Tuttosport cette semaine, le PSG serait intéressé par Rodrigo De Paul, sous contrat jusqu’en 2024 avec l’Udinese, et le club de la capitale ne serait pas le seul positionné sur le milieu argentin puisque le Real Madrid, la Juventus, l’Inter ou encore le Napoli auraient également coché son nom en vue du prochain mercato estival. Rodrigo De Paul risque donc de faire parler de lui, d’autant qu’il aurait fait appel à un nouvel agent…

Rodrigo De Paul bientôt géré par Mino Raiola

D’après les informations divulguées par Nicolo Schira sur Twitter , Mino Raiola devrait très prochainement s’occuper des services de Rodrigo De Paul. Un changement qui n’est pas anodin selon le journaliste italien, expliquant que cela pourrait permettre au milieu de 26 ans de rejoindre un club huppé lors du prochain mercato. D’après la presse italienne, le transfert de Rodrigo De Paul pourrait attendre 40M€, somme attendue par l’Udinese.