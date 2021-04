Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria en grand danger pour Pol Lirola ?

Publié le 18 avril 2021 à 11h10 par A.M.

Très en forme depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli, Pol Lirola souhaite rester à l'OM la saison prochaine. Mais Pablo Longoria va devoir se montrer convaincant au moment de négocier avec la Fiorentina pour son transfert définitif.

Depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM, Pol Lirola semble plus épanoui que jamais. Il faut dire que le 3-5-2 mis en place par le technicien argentin sied parfaitement aux qualités du joueur prêté par la Fiorentina. Ce dernier a d'ailleurs reconnu samedi, après la victoire contre Lorient (3-2), qu'il se verrait bien rester à Marseille : « Je l’ai déjà dit plusieurs fois, c’est quelque chose qui ne dépend pas de moi. Mais je suis serein, depuis que je suis là, je joue tous les matchs à fond pour tenter de convaincre le club qu’il peut parier sur moi. C’est quelque chose que nous verrons cet été, durant le mercato. Mais j’aimerais beaucoup rester ici ». Un avis d'ailleurs partagé par Jorge Sampaoli.

Longoria va devoir négocier avec la Fiorentina