Mercato - Real Madrid : Le successeur de Zidane a déjà été trouvé par Pérez !

Publié le 18 avril 2021 à 13h00 par B.C.

Sous contrat jusqu’en 2022, l’avenir de Zinedine Zidane reste incertain. De son côté, Florentino Pérez aurait déjà une idée précise de l’entraîneur à nommer lorsque le Français quittera son poste.

Annoncé sur le départ à plusieurs reprises cette saison, Zinedine Zidane est toujours parvenu à sauver sa peau au bon moment et peut désormais espérer faire le doubler Liga/Ligue des champions avec le Real Madrid. Le Français n’a donc pas d’inquiétude à se faire pour son avenir, mais cela ne l’empêche pas de se montrer très hasardeux sur sa situation. « Si la probabilité que je reste et que je parte est la même ? On n'en sait rien. Je ne pense pas à l'avenir, ni maintenant, ni quand on disait qu'il fallait évincer Zidane. Ça ne va rien changer, ici on voit au jour le jour. Demain (dimanche), nous allons jouer un match et c'est ce qui nous intéresse, rien d’autre ». Le contrat de Zidane court jusqu’en 2022, et une prolongation n’est pas à l’ordre du jour. L’ancien numéro 10 pourrait donc disputer sa dernière année à la tête du Real Madrid à la rentrée, ou même partir dès cet été, incitant Florentino Pérez à préparer sa succession.

Raúl choisi pour succéder à Zidane ?