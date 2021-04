Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie désespérée de Griezmann sur l'avenir de Messi !

Publié le 18 avril 2021 à 11h15 par K.V.

Au terme de la finale de Coupe du Roi entre le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao, qui a tourné à l'avantage des hommes de Ronald Koeman, c'est un Antoine Griezmann impuissant qui a évoqué l'avenir de Lionel Messi.

C'est sans aucun doute le feuilleton qui fait couler le plus d'encre du côté du FC Barcelone : l'avenir de Lionel Messi. Alors qu'il arrive en fin de contrat en juin prochain, l'Argentin n'a toujours pas prolonger son bail. Même si Joan Laporta s'est montré confiant à ce sujet, cette situation attire certains clubs, à l'instar du Paris Saint-Germain, qui garderait un œil sur ce dossier. Face à cela, nombreux sont ceux qui lancent un appel du pied à Lionel Messi pour qu'il rempile au Barça, à l'instar de Ronald Koeman, qui s'est exprimé à ce propos après la victoire du FC Barcelone face à l'Athletic Bilbao en finale de Coupe du Roi (4-0). Mais il n'est pas le seul, Antoine Griezmann a également eu le droit à une question sur l'avenir de Lionel Messi, à laquelle il a brièvement répondu.

« Ce n’est pas entre nos mains »