Mercato - Barcelone : Messi pourrait aider Koeman à boucler un renfort à 0€ !

Publié le 18 avril 2021 à 9h00 par B.C.

Annoncé comme l’une des priorités de Ronald Koeman depuis son arrivée au FC Barcelone, Georginio Wijnaldum souhaitait plus que tout rallier la Catalogne dès que son contrat avec Liverpool prendra fin.

L’été dernier, le FC Barcelone s’est séparé de nombreux joueurs sans pour autant se montrer très actif sur le marché des transferts, la faute à la crise du Covid-19. Le club culé est toujours confronté à des problèmes financiers, mais Joan Laporta souhaite tout de même se montrer actif lors du prochain mercato des transferts, et les pistes sont nombreuses. Alors que le dossier Haaland fait énormément parler en Catalogne, le Barça pourrait dans un premier temps se focaliser sur des joueurs libres de tout contrat, et notamment sur Georginio Wijnaldum, sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec Liverpool. Le milieu néerlandais est l’une des priorités de Ronald Koeman depuis son arrivée sur le banc de touche, et l’intérêt est réciproque.

Wijnaldum vise toujours le Barça pour jouer avec Messi