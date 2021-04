Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Benzema, Haaland... Cette annonce fracassante sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 18 avril 2021 à 13h15 par K.V.

Alors que la rivalité entre Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé fait couler énormément d'encre, nombreux sont ceux qui prennent position et qui affichent leur préférence. Hugo Sanchez, légende du Real Madrid, a lui aussi un avis bien tranché.

Et si la rivalité naissante entre Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) et Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) venait à succéder à celle entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? Nombreux sont ceux qui en sont convaincus, mais la question n'est pas vraiment là. Lequel des deux jeunes attaquants est le meilleur ? Les avis divergent mais, une chose est sûre, leurs performances respectives attirent les convoitises. Le Real Madrid est notamment mêlé aux bruits de couloir concernant l'avenir de Mbappé et de Haaland. Même si les feuilletons semblent on ne peut plus compliqués à finaliser, la légende du Real Madrid Hugo Sanchez a affiché sa volonté.

Une attaque Haaland-Mbappé-Benzema ?