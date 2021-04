Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Mbappé et Pogba, le Real Madrid a déjà tranché !

Publié le 18 avril 2021 à 12h15 par B.C.

Alors que Paul Pogba resterait dans le viseur du Real Madrid, Florentino Pérez n’aurait d’yeux que pour Kylian Mbappé.

De retour à Manchester United à l’été 2016, Paul Pogba n’est pas parvenu à ramener les Red Devils sur le toit de l’Angleterre, de quoi le placer au coeur des critiques. Une situation qui pourrait amener l’international français à plier bagage comme l’annonçait Mino Raiola en décembre dernier, dans un entretien pour Tuttosport : « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il soit cédé au prochain mercato. » Ce dimanche, le Daily Star révèle que Mino Raiola est passé à l’action pour trouver un nouveau club à son joueur, en s’approchant notamment du PSG, de la Juventus et du Real Madrid, mais l’agent de Pogba a des exigences colossales en réclamant un salaire hebdomadaire avoisinant 577 000€, de quoi refroidir les prétendants.

Le Real reste concentré sur Mbappé