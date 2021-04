Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola aurait envoyé un message clair à Leonardo pour Pogba !

Publié le 18 avril 2021 à 8h45 par A.M.

Bien qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat à Manchester United, Paul Pogba ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Mais une chose est sûre, il sera très gourmand d'un point de vue salarial.

Cet été, Paul Pogba pourrait bien être l'un des acteurs majeurs du marché des transferts. Et pour cause, son contrat à Manchester United s'achève en juin 2022, et s'il ne prolonge pas, une vente cet été sera inévitable sous peine de prendre le risque de le voir partir libre dans un an. L'hypothèse d'un départ cet été est notamment renforcée par les récentes déclarations de Mino Raiola qui assurait que Paul Pogba n'était plus heureux à Manchester United. Et bien que la situation du Champion du monde se soit améliorée, en coulisses, l'agent italo-néerlandais continuerait de faire le forcing.

Pogba réclame un salaire démentiel