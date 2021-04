Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Son avenir au club totalement relancé ? La réponse de Koeman !

Publié le 18 avril 2021 à 8h30 par K.V.

Le feuilleton Ronald Koeman n'en finit plus. Restera, restera pas ? Une chose est certaine, le fait que le FC Barcelone ait remporté la Coupe du roi ce samedi soir ne devrait être que bénéfique à l'entraîneur néerlandais.

Alors que les bruits de couloir indiquant la fin de l'aventure entre Ronald Koeman et le FC Barcelone ne cessent de s'intensifier, La Cuatro indiquait ce samedi que l'entraîneur néerlandais ne convaincrait pas pleinement Joan Laporta et que ce dernier attendrait de lui qu’il porte les Blaugrana vers un titre. C'est désormais chose faite puisque le FC Barcelone s'est largement imposé face à l’Athletic Bilbao (0-4) en finale de Coupe du roi, décrochant ainsi son premier titre de la saison. Ce trophée, tant attendu, sera-t-il pour autant suffisant afin d'offrir un peu de répit à Ronald Koeman ?

« Tout entraîneur qui est au Barça sait que cela dépend des titres »