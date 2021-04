Foot - PSG

PSG : Mbappé ou Haaland ? Mandanda a tranché !

Publié le 16 avril 2021 à 20h20 par La rédaction

Flamboyants depuis le début de saison avec leurs clubs respectifs, Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé font couler beaucoup d’encre en raison de leurs performances avec le Borussia Dortmund et le PSG. Steve Mandanda a cependant donné sa préférence au numéro 7 du Paris Saint-Germain.