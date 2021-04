Foot - PSG

PSG : Neymar se lâche sur cet incroyable mouvement sur les réseaux sociaux !

Publié le 14 avril 2021 à 15h50 par La rédaction

Alors qu’il fait l’objet d’une propagande sur les réseaux sociaux avant chaque match de Ligue des Champions, Neymar s’est amusé de ce mouvement plus connu sous le nom de #NeyDay.