PSG : Ce joueur de l’OM qui évoque la comparaison avec... Kylian Mbappe !

Publié le 16 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Comparé à Kylian Mbappé par ses qualités techniques et de vitesse, Luis Henrique assure que cela n'a pas créé d'attentes supplémentaires.

Recruté l'été dernier pour environ 12M€, Luis Henrique était très attendu. Et pour cause, l'ancien joueur de Botafogo est présenté comme un grand espoir du football brésilien et était même convoité par la Juventus. Par ses qualités, l'ailier de l'OM est même comparé à Kylian Mbappé grâce à sa vitesse et sa technique. Mais il assure que cela n'a rien changé dans son approche et que cela ne lui met pas plus de pression..

«J'étais surtout très heureux d'être comparé à de si grands joueurs»