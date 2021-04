Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour l'avenir de Xavi Simons !

Publié le 14 avril 2021 à 17h45 par La rédaction

S’il travaille déjà sur la prolongation de ses deux stars, Neymar et Kylian Mbappé, le PSG n’oublie pas de s’occuper des ses jeunes. Il devrait faire une offre à Xavi Simons dont le bail s'achève également en 2022.

Le PSG est déjà bien occupé sur le terrain. Les Parisiens viennent de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions en éliminant le Bayern Munich (3-2, 0-1), tenant du titre. Mais il y a également fort à faire au niveau de la gestion de son effectif. S’il souhaite faire prolonger Kylian Mbappé et Neymar, ses deux hommes forts, le PSG pense également à l’avenir. Xavi Simons, 17 ans, apparu deux fois avec l’équipe A cette saison, devrait recevoir une offre de prolongation de contrat.

« Le PSG lui fait confiance »