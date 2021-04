Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - PSG : Le FC Barcelone se mobilise pour Lionel Messi !

Publié le 18 avril 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone ce qui jette un froid sur son avenir. Mais au sein du club catalan tout le monde est sur la même longueur d'onde pour tenter de convaincre La Pulga de prolonger son bail.

L'avenir de Lionel Messi monopolise les débats en Catalogne. Et pour cause, le contrat de La Pulga s'achève en juin prochain et il est donc autorisé à négocier avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Le PSG et Manchester City surveilleraient la situation de près. La nomination de Joan Laporta au poste de président semblait être un atout très important pour le Barça puisque Lionel Messi entretient d'excellentes relations avec le nouveau président blaugrana alors qu'il avait tout fait pour quitter le club l'été dernier suite à son conflit avec Josep Maria Bartomeu. Cependant, malgré l'arrivée de Joan Laporta, l'avenir de Lionel Messi n'est pas encore réglé puisque il n'a toujours pas prolongé son contrat.

Koeman et Laporta affichent leurs ambitions pour Messi