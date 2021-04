Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La sortie énigmatique de Laporta sur Koeman...

Publié le 18 avril 2021 à 9h30 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Ronald Koeman, Joan Laporta s'est montré beaucoup moins catégorique et enjoué que lorsqu'il a dû évoquer le futur de Lionel Messi...

En s'imposant largement face à l'Athletic Bilbao (4-0) en finale de la Coupe du Roi, le FC Barcelone a décroché son premier titre de la saison, et donc le premier pour Ronald Koeman en tant qu'entraîneur du Barça. Un soulagement pour le technicien néerlandais dont l'avenir sur le banc blaugrana est régulièrement remis en question. « Tout entraîneur qui est au Barça sait que cela dépend des résultats et des titres. C'est parfois un peu ennuyeux parce que ça peut changer très vite, mais gagner un titre est important pour l'équipe et aussi pour moi », assurait-il en conférence de presse. Mais la déclaration de Joan Laporta ne doit pas le rassurer.

Laporta très prudent pour l'avenir de Koeman