Mercato - PSG : Koeman interpelle Messi pour son avenir !

Publié le 18 avril 2021 à 10h15 par K.V.

À l'instar de son entraîneur, dont l'avenir demeure incertain, celui de Lionel Messi fait couler énormément d'encre. Va-t-il rester au FC Barcelone ou se lancer dans un nouveau challenge ? Ronald Koeman a réaffirmé son point de vue sur la question.

En juin prochain prendra fin le contrat liant Lionel Messi au FC Barcelone. Au sein du club, nul ne cache sa volonté de parvenir à convaincre le sextuple Ballon d'Or de prolonger, en vain pour le moment. Même si Joan Laporta, le nouveau président du Barça a récemment affiché toute sa confiance à ce sujet, rien n'est fait pour le moment et l'avenir de l'Argentin demeure incertain. Après la victoire du FC Barcelone en finale de Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao (4-0), c'est Ronald Koeman qui a de nouveau pris position concernant l'avenir de Lionel Messi.

« Messi est un gagnant né »