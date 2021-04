Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé aurait enfin décidé pour son avenir…

Publié le 19 avril 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il fait patienter la direction du PSG pour sa prolongation de contrat, Kylian Mbappé aurait finalement décidé de quitter le club de la capitale pour rejoindre le Real Madrid.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? Auteur d’un nouveau doublé décisif dimanche face à l’ASSE (3-2), l’attaquant français a rappelé à quel point il était précieux pour le club de la capitale. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Mbappé est hésitant à l’idée de prolonger son contrat avec le PSG, et pour cause, il ne souhaite pas être bloqué par un bail à long terme. D’ailleurs, la presse espagnole a lâché une nouvelle bombe sur le feuilleton Mbappé dimanche…

Mbappé aurait décidé de rejoindre le Real Madrid

En effet, El Confidencial a révélé que Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà donné son feu vert à Zinedine Zidane pour un transfert au Real Madrid cet été, décidant donc par la même occasion de ne pas prolonger avec le PSG. Leonardo pourrait donc être contraint de vendre l’ancien Monégasque dès cet été plutôt que de le voir partir libre en 2022…