Mercato - PSG : Leonardo peut frapper un grand coup avec Paul Pogba !

Publié le 18 avril 2021 à 14h15 par B.C.

Malgré les exigences financières XXL de Mino Raiola pour Paul Pogba, le PSG se retrouverait dans une position idéale pour s’attacher les services du milieu de Manchester United.

Si Manchester United espère encore convaincre Paul Pogba de prolonger son bail, l’international français pourrait plier bagage dès le prochain mercato estival. Mino Raiola a en effet annoncé dès le mois de décembre que l’heure était venue pour son joueur de change d’air : « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il soit cédé au prochain mercato », expliquait le célèbre agent à Tuttosport . Depuis, Raiola serait passé à l’action si l’on en croit le Daily Star , puisque des contacts auraient été établis avec le Real Madrid, la Juventus et le PSG, mais les exigences du clan Pogba ont de quoi effrayer.

Le Real et la Juventus prêts à mettre de côté le dossier Pogba ?