Mercato : PSG, Real Madrid… Cristiano Ronaldo n’a qu’une solution pour partir !

Publié le 19 avril 2021 à 4h30 par T.M.

Les rumeurs vont bon train concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo. Et si le Portugais veut quitter la Juventus, il n’y aurait… que le PSG.

Suite à l’élimination de la Juventus en Ligue des Champions, l’avenir de Cristiano Ronaldo a pris un sérieux coup de froid. En effet, à 36 ans, le Portugais reste ambitieux et veut gagner des titres, ce qu’il pourrait aller faire loin du Piémont. Mais où pourrait alors rebondir Cristiano Ronaldo, lui qui a encore un an de contrat à la Juventus ? Si certains ont annoncé la volonté du quintuple Ballon d’Or de retourner au Real Madrid, il a également été question d’un intérêt du PSG. Et c’est plutôt du côté de la France qu’il faudrait regarder pour l’avenir de Cristiano Ronaldo.

« Le Real Madrid n'a pas l'intention de reprendre Ronaldo »