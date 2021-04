Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet énorme indice sur l'avenir de Messi !

Publié le 20 avril 2021 à 3h30 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain avec Manchester City, Sergio Agüero serait tout proche du FC Barcelone. Difficile de ne pas y voir un lien avec Lionel Messi.

Il y a quelques jours, Pep Guardiola se prononçait sur la future destination de Sergio Agüero dont le contrat à Manchester City s'achève en juin prochain : « Nous lui souhaitons, tous, le meilleur. Je souhaite le meilleur à Sergio pour les dernières années de sa carrière, c'est certain, c’est sûr. Nous serons ravis de la décision qu’il prendra, la meilleure pour lui et sa famille et sa carrière. Ma préférence est sa préférence. Sa préférence est ma préférence. Le meilleur pour lui est le meilleur pour nous ». Et le technicien argentin ne croit pas si bien dire.

Aguero arrive, un bon signe pour Messi ?