Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un défenseur de Pochettino déjà condamné au départ ?

Publié le 19 avril 2021 à 22h45 par La rédaction

S’il y a un poste où le PSG est bien fourni, c’est celui d’arrière gauche. Tellement bien fourni qu’avec Juan Bernat et Layvin Kurzawa devant lui, Mitchel Bakker passera numéro 3 dans la hiérarchie la saison prochaine. De quoi envisager un départ ?

La saison prochaine, le PSG ne devrait pas avoir de problème sur le côté gauche de sa défense. Avec le retour programmé de Juan Bernat, qui malgré sa terrible blessure au genou vient de prolonger jusqu'en juin 2025 avec le PSG, et la présence de Layvin Kurzawa dans le groupe, Paris possède deux joueurs pouvant évoluer à ce poste. Et même trois, si l’on compte Mitchel Bakker, qui pourrait donc être obligé de quitter le club.

Un départ obligatoire pour Bakker ?

Apparu 24 fois cette saison en championnat (pour 17 titularisations), le jeune Mitchel Bakker (20 ans) ne pourra plus prétendre au même temps de jeu la saison prochaine. Deux choix s’offrent donc à Leonardo et à lui. Un départ en prêt, pour lui faire acquérir de l’expérience et du temps de jeu, si le PSG compte sur lui à l’avenir. Ou alors un transfert définitif, avec l’espoir de récupérer quelques millions dans la transaction.