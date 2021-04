Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir d'Harry Kane influencé par la Super Ligue ?

Publié le 19 avril 2021 à 18h45 par D.M.

En cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG pourrait concentrer ses efforts sur le dossier Harry Kane. Mais Daniel Lévy espère que les derniers évènements survenus à Tottenham suffiront à convaincre l’international anglais de rester.

La création de la Super Ligue a repoussé au second plan les rumeurs de transferts. Pourtant, la situation de plusieurs joueurs demeure incertaine. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le joueur discute avec ses dirigeants, mais aucun accord n'a été trouvé pour le moment. Un départ vers le Real Madrid à la fin de la saison serait loin d’être exclu, et pour le remplacer, le club parisien aurait ciblé Harry Kane, qui hésiterait à poursuivre sa carrière à Tottenham..

Tottenham espère conserver Kane