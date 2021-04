Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Neymar totalement relancé par… la Super Ligue ?

Publié le 19 avril 2021 à 15h45 par La rédaction

Si l’avenir de Kylian Mbappé semble incertain au PSG, celui de Neymar est plus clair. En effet, le Brésilien devrait prolonger son séjour dans la capitale. Mais restera-t-il sans la Super Ligue ?

Si tout est encore très flou concernant l’avenir de Kylian Mbappé au PSG, Neymar devrait lui bien poursuivre l’aventure avec Paris, comme nous le révélions le 8 avril dernier. Le Brésilien est d’accord avec le club de la capitale et va prolonger son bail jusqu’en 2026. Mais ça, c’était avant l’annonce de la création d’une Super Ligue européenne.

La Super Ligue pourrait remettre en cause l’accord ?

Depuis plusieurs heures, on ne parle que d’elle ; la Super Ligue. Douze des plus grands clubs européens ont annoncé le lancement d’une toute nouvelle compétition, qui pourrait complètement chambouler le football européen. Problème, le PSG ne fait pas partie des douze clubs fondateurs et ne devrait, pour le moment en tout cas, pas participer à la Super Ligue. Paris sera-t-il capable de conserver et de faire prolonger Neymar sans rejoindre cette compétition ? Rien n'est sûr.