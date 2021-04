Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Super Ligue va plomber les plans de Leonardo !

Publié le 19 avril 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Le football pourrait définitivement changer dans les prochains mois. Douze clubs ont décidé de créer une Super Ligue afin d'engendrer bien plus de revenus. Et bien évidemment, cette révolution va avoir un impact sur le mercato, notamment pour le PSG qui a refusé de participer à la Super Ligue.

C'est un véritable séisme qui a frappé le monde du football dimanche soir. En effet, douze clubs européens se sont associés afin de créer la Super Ligue. Le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, la Juventus Turin, l’AC Milan, l’Inter Milan, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Arsenal sont donc les douze dissidents du football européen et ont décidé de créer une Ligue fermée qui sera ouverte à 20 clubs en tout, 15 fixes et 5 en rotation selon les performances domestiques. Par conséquent, la Ligue des Champions et les Championnats nationaux seront clairement dévalués. Le visage du football risque donc d'être totalement différent et bien évidemment, le marché des transferts devrait également connaître de sacrés chamboulements. Y compris pour le PSG.

Des interrogations pour Mbappé et Neymar ?

En effet, le club de la capitale refuse de participer à la Super Ligue, comme le Bayern Munich, et se range derrière l'UEFA et sa réforme de la Ligue des Champions. Toutefois, si le projet des douze clubs aboutissait, le PSG ne serait plus en position de force sur le mercato et même les moyens du Qatar serait insuffisant pour lutter face à un compétition qui génèrerait au total quasiment 3,5 milliards d'euros. Par conséquent, comme le souligne L'Equipe, les prolongations de Kylian Mbappé et Neymar pourraient être remises en cause puisque le PSG n'aura plus l'avantage financier et les clubs de la Super Ligue pourront également offrir d'énormes salaires aux deux stars dont les contrats s'achèvent en juin 2022. Mais d'un point de vue sportif aussi le club parisien aurait du mal à lutter puisque la Ligue des Champions, privée des douze clubs de la Super Ligue, serait beaucoup moins attrayante et offrirait quasiment aucun choc. Comme tous les grands joueurs, Kylian Mbappé et Neymar souhaitent être confrontés aux meilleures équipes et dans les plus beaux stades.

Quelle star pour le PSG ?

Mais au-delà de retenir ses stars, le PSG aura également du mal à en attirer. Et pour cause, ces derniers jours, les noms qui circulent pour éventuellement remplacer Kylian Mbappé sont Mohamed Salah (Liverpool), Paulo Dybala (Juventus), Lionel Messi (Barcelone) ou encore Harry Kane (Tottenham). Des joueurs qui évoluent tous dans un des clubs à l'origine de la Super Ligue. Et clairement, pour un club qui ne fait pas partie des douze à l'origine de cette révolution, il sera difficile d'attirer une star. Les transferts se feront vers les clubs de la Super Ligue, et non dans le sens inverse. Là encore pour des raisons économiques puisqu'il sera impossible de rivaliser avec un club de cette nouvelle ligue fermée dont la simple participation permettrait de récolter environ 350M€. D'un point de vue sportif également un joueur pourrait s'interroge sur la pertinence de quitter un Championnat qui te permet d'affronter les meilleurs équipes toutes les semaines. Autrement dit, le PSG pourrait bien se retrouver face à une réelle menace...