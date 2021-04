Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... La Super Ligue à l'origine d'une catastrophe à Paris ?

Publié le 19 avril 2021 à 8h15 par A.M.

Alors que douze clubs ont décidé de lancer le projet de la Super Ligue, le PSG se tient pour l'instant à l'écart. Une situation qui pourrait avoir de sacrées conséquences pour l'avenir de Neymar et Kylian Mbappé.

Nous y sommes. Après plusieurs mois de rumeurs, la Super Ligue, véritable serpent de mer au sein du football européen, a été officiellement créée par douze clubs européens, à savoir le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, la Juventus Turin, l’AC Milan, l’Inter Milan, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Arsenal. Une liste qui ne comprend donc pas le PSG. Le club de la capitale se tient à l'écart de cette fronde, tout comme le Bayern Munich, pour le moment, en se rangeant du côté de l'UEFA. Une décision qui pourrait bien ne pas rester sans conséquence.

Sans Super Ligue, le PSG ne pourra pas conserver Neymar et Mbappé