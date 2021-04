Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit une très bonne nouvelle pour Kevin Strootman !

Publié le 19 avril 2021 à 4h45 par T.M.

En janvier, l’OM a réussi à se débarrasser temporairement de Kevin Strootman. Et cela pourrait bien devenir définitif d’ici peu…

Aujourd’hui au Genoa, Kevin Strootman ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Prêté par l’OM en janvier dernier, le Néerlandais s’épanouit à nouveau du côté de Gênes, mais reste dans le flou pour la suite de sa carrière. « Une chance de me revoir en Italie après cette saison ? C'est une chose compliquée. Je ne sais pas ce que le club veut faire et je ne sais pas ce que veut Marseille. Je me sens bien ici à Gênes », expliquait dernièrement Strootman.

« Nous allons parler à Marseille »