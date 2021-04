Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le retour de Serge Aurier prend forme !

Publié le 18 avril 2021 à 18h15 par A.M.

En quête d'un latéral droit, le PSG envisagerait de rapatrier Serge Aurier. Le joueur serait intéressé, mais surtout, Mauricio Pochettino serait très chaud pour avoir de nouveau l'international ivoirien sous ses ordres.

Lorsqu'il débarque sous la forme de prêt, avec option d'achat obligatoire fixée à 10M€, au PSG en 2014, Serge Aurier ressemble à un joli coup. Après des débuts réussis, tout va pourtant mal finir entre l'international ivoirien et le club de la capitale, notamment suite à la fameuse affaire du Periscope et une dernière saison ratée sous les ordres d'Unai Emery. Résultat, Serge Aurier rejoindra Tottenham dans les dernières heures du mercato estival 2017, avec un certain Mauricio Pochettino sur le banc. Et alors que le PSG cherche un nouveau latéral droit, la piste menant à l'Ivoirien a été relancée selon Le Parisien .

Pochettino est fan d'Aurier