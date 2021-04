Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle sortie énigmatique de Kylian Mbappé sur son avenir !

Publié le 18 avril 2021 à 15h15 par B.C.

Après le match fou remporté par le PSG face à l’AS Saint-Etienne (3-2) ce dimanche après-midi, Kylian Mbappé s’est de nouveau montré énigmatique au moment d’évoquer son avenir.

Le PSG a eu très chaud ce dimanche face à l’ASSE. Alors que le LOSC a été tenu en échec par Montpellier (1-1) ce vendredi, les hommes de Mauricio Pochettino ont bien failli perdre des points précieux dans la course au titre face aux Verts avant de l’emporter dans les dernières secondes de la partie (3-2). Un match dans lequel s’est de nouveau illustré Kylian Mbappé, auteur d’un doublé. L’international français entre un peu plus dans l’histoire du PSG en devenant le seul 3e meilleur buteur de l’histoire du club avec 86 buts d’après OptaJean , devançant ainsi Mustapha Dahleb (85), derrière Zlatan Ibrahimovic (113) et Edinson Cavani (138). À l’issue de la rencontre, Kylian Mbappé s’est arrêté au micro de Canal + et a de nouveau été interrogé sur son avenir.

« On gagne les matches, c’est le plus important »