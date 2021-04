Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba en route pour rejoindre Neymar à Paris ?

Publié le 18 avril 2021 à 14h30 par B.C.

Annoncé sur le départ, Paul Pogba figure notamment sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Et malgré la concurrence dans ce dossier, Leonardo serait idéalement placé pour accueillir le Français. Explications.

Régulièrement annoncé sur le départ depuis son arrivée du côté d’Old Trafford en 2016, Paul Pogba pourrait bien vivre ses derniers mois à Manchester United. En décembre dernier, Mino Raiola a en effet annoncé dans les colonnes de Tuttosport que le départ de son joueur était dans les tuyaux pour cet été. « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il soit cédé au prochain mercato. » Manchester United n’a donc pas le choix, le départ du champion du monde tricolore est nécessaire pour éviter de le voir partir librement l’année prochaine, et les prétendants l’ont bien compris.

Les exigences folles du clan Pogba

Ces derniers mois, trois clubs ont été régulièrement cités pour accueillir Paul Pogba. La Juventus n’a jamais perdu de vue son ancien joueur depuis son départ et songerait à son rapatriement pour se relancer, tandis que Zinedine Zidane rêve depuis plusieurs années de mettre la main sur le milieu de terrain pour renforcer l’entrejeu du Real Madrid. Au PSG, Leonardo se serait rapproché de Mino Raiola pour s’informer de la situation du champion du monde tricolore. Une tendance confirmée ce dimanche par le Daily Star . D’après les informations du tabloïd anglais, Mino Raiola serait en contact avec le Real Madrid, la Juventus et le PSG pour évoquer l’avenir de Paul Pogba et les exigences de ce dernier, un élément-clé qui pourrait déterminer l’issue de ce dossier.

Le PSG, seul club à pouvoir se positionner ?