Mercato - OM : Un gros départ se précise sérieusement !

Publié le 18 avril 2021 à 14h10 par A.M.

Prêté cet hiver au Genoa, Kevin Strootman semble faire l'unanimité au sein du club italien puisque Francesco Marroccu, directeur sportif du Genoa, confirme sa volonté de recruter définitivement le joueur de l'OM.

Après plusieurs échecs, l'Olympique de Marseille a finalement réussi à se séparer de Kevin Strootman lors du précédent mercato d'hiver. En effet, l'international néerlandais a été prêté au Genoa. Et après deux saisons et demi plus que délicate à l'OM, l'ancien milieu de terrain de l'AS Roma revit en Serie A, un Championnat qu'il connaît très bien. A tel point qu'au sein du club italien, on imagine déjà conserver Kevin Strootman.

Le Genoa ouvre encore la porte à Strootman