Mercato - PSG : Pochettino interpelle encore Mbappé pour son avenir !

Publié le 18 avril 2021 à 15h45 par A.M.

Après la victoire arrachée contre l'ASSE ce dimanche, Mauricio Pochettino s'est de nouveau prononcé sur l'avenir de Kylian Mbappé. Et l'entraineur du PSG est toujours aussi clair à ce sujet.

Ultra motivé pour la fin de la saison du PSG, Kylian Mbappé a encore livré un grand match afin de permettre aux Parisiens d'arracher la victoire contre l'ASSE ce dimanche (3-2). Auteur d'un doublé, l'international français est focalisé sur les enjeux sportifs des derniers matches bien que son avenir soit au cœur de toutes les discussions. « Ma réflexion ? Non, on gagne les matches, c’est le plus important », assurait-il au micro de Canal+ . Mais si Kylian Mbappé laisse planer le doute, ce n'est pas le cas de Mauricio Pochettino.

Pochettino veut que Mbappé reste