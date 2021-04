Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar pourrait plomber un dossier colossal de Leonardo !

Publié le 18 avril 2021 à 12h45 par B.C.

Comme vous l’explique le 10 Sport depuis plusieurs mois, Neymar se dirige tout droit vers une prolongation avec le PSG, et cela pourrait compliquer les affaires de Leonardo dans un autre dossier…

Si l’avenir de Kylian Mbappé reste très incertain, celui de Neymar semble ne faire plus aucun doute. Comme vous l’a annoncé en exclusivité le10sport.com, la star auriverde n’envisage pas de quitter le PSG et va prochainement prolonger son contrat courant actuellement jusqu’en juin 2022. Un accord final entre les deux parties a été trouvé, permettant à Neymar de s’engager jusqu’en 2026, avec une année supplémentaire en option. Leonardo va donc boucler l’un de ses dossiers prioritaires, lui permettant de se focaliser désormais sur Kylian Mbappé, qui ne souhaite pas de son côté s’engager sur une trop longue durée afin de rester maître de son avenir. En parallèle, le directeur sportif du PSG prépare le prochain mercato estival, et le nom de Paulo Dybala revient notamment avec insistance en Italie. Cependant, la prolongation des deux stars parisiennes pourrait mettre Leonardo en difficulté.

Dybala veut être le numéro 1