Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a fixé son prix pour Raphaël Varane !

Publié le 19 avril 2021 à 11h00 par B.C.

Alors que Raphaël Varane songerait à partir, le Real Madrid n’a pas l’intention de le retenir et aurait déjà fixé un prix pour son transfert.

Recruté en 2011 par le Real Madrid sur les conseils de Zinedine Zidane, Raphaël Varane est devenu une référence à son poste au fil des saisons. Dix ans plus tard, le défenseur a tout connu chez les Merengue , remportant notamment à quatre reprises la Ligue des champions, une réussite qui pourrait pousser le champion du monde tricolore à changer d’air. D’après le quotidien AS , Raphaël Varane aurait en effet décidé de quitter le Real Madrid alors qu’il dispute actuellement sa dixième saison chez les Merengue. Le PSG, Chelsea ou encore Manchester United seraient notamment sur les rangs, et Florentino Pérez aurait déjà fixé son prix pour le transfert du joueur.

70M€ pour Varane ?