Mercato - PSG : Haaland, Alaba, Camavinga... Zidane a tout prévu pour Mbappé !

Publié le 19 avril 2021 à 9h10 par A.D.

Zinedine Zidane aurait inscrit les noms de Kylian Mbappé, Erling Haaland, Eduardo Camavinga et de David Alaba au marqueur rouge en vue du mercato estival. Toutefois, le coach du Real Madrid n'aurait pas les moyens de recruter les quatre en même temps. Zinedine Zidane devrait donc se contenter de Kylian Mbappé et de David Alaba cet été et préparer le terrain pour Erling Haaland et Eduardo Camavinga pour 2022.

Discret lors des dernières fenêtres de transferts, Zinedine Zidane compterait mettre le paquet lors du mercato estival qui arrive. Dans cette optique, le coach du Real Madrid aurait coché plusieurs noms, et notamment ceux de Kylian Mbappé, d'Erling Haaland, Eduardo Camavinga et de David Alaba. Alors qu'il n'aurait pas des moyens financiers illimités, Zinedine Zidane ne devrait en recruter que deux cet été, avant d'attirer les deux autres un an plus tard, et il aurait déjà choisi ses binômes.

Mbappé et Alaba cet été, Haaland et Camavinga en 2022 ?