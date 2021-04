Foot - Mercato - PSG

Mercato – PSG : Al-Khelaïfi va avoir une occasion en or avec José Mourinho !

Publié le 19 avril 2021 à 20h15 par La rédaction

Fraîchement licencié par Tottenham, José Mourinho pourrait très bien retrouver un club dans les mois à venir, et notamment le PSG qui par le passé a montré un vif intérêt pour le coach portugais. Nasser Al-Khelaïfi pourrait bientôt avoir une occasion en or, celle de faire venir celui qu’il a toujours voulu.

Licencié ce lundi matin par Tottenham et Daniel Levy, José Mourinho reste un entraineur plus que respecté et côté sur le marché des transferts, trouver un club ne sera donc pas difficile pour le Special One. Reste à savoir dans quel nouveau projet s’inscrira José Mourinho... et pourquoi pas le PSG? En effet, le président Nasser Al-Khelaïfi a par le passé essayé plus d’une fois de faire venir José Mourinho dans la capitale française. Des échecs jusque-là qui pourraient s’inverser tant la situation parisienne parait idéale avec un défi énorme à relever et des grands joueurs à coacher, tout ce que José Mourinho aime. Mais pour cela il faudrait déjà qu’une place se libère.

Une place vacante en cas d’échec de Pochettino

Le bémol pour José Mourinho, et il est de taille, c'est bien évidemment la présence de Mauricio Pochettino au PSG. Avec une qualification en demi-finale de la Ligue des Champions et un titre de Ligue 1 toujours possible, on est loin d’imaginer Pochettino être licencié par le PSG. Cependant, dans le football, tout peut toujours aller très vite. Plusieurs échecs du PSG comme une non-victoire en Ligue des Champions ou en Ligue 1 pourraient compromettre la situation du technicien argentin. C’est alors là que José Mourinho entrerait dans la danse pour éventuellement postuler au poste d’entraineur du PSG...