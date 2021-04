Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup dur pour Leonardo avec Donnarumma ?

Publié le 19 avril 2021 à 11h45 par La rédaction

Alors qu’il arrivera en fin de contrat le 30 juin prochain avec l’AC Milan et qu'il intéresserait toujours autant le PSG, Gianluigi Donnarumma ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. Son agent, Mino Raiola, pourrait bien en profiter pour lui faire rejoindre la Juventus.

La situation de Gianluigi Donnarumma à l’AC Milan n’est toujours pas fixée. En fin de contrat en juin, il ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Cette situation compliquée pourrait bien affecter ses performances, lui qui a été l’auteur d’une boulette sans conséquences lors de la victoire de son équipe contre le Genoa, dimanche (2-1).

Mino Raiola a contacté la Juventus